Николай Любимов поднял фронтовые «100 грамм»

В правительстве Рязанской области прошёл торжественный приём, посвящённый 72-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

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В пятницу, 5 мая, прошёл торжественный приём, посвящённый 72-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие ветераны ВОВ, труженики тыла, глава Рязанской области Николай Любимов, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, члены регионального правительства, представители МЧС, ВДВ и МВД.

– Для меня большая честь поздравить вас с наступающим Днём Победы. Это всенародный праздник, общий для всех жителей нашей необъятной Родины. Он объединяет людей независимо от возраста, национальности, социального положения и политических взглядов. Это не просто день в календаре истории. Для нас он стал символом единения страны, отстоявшей свободу и независимость за счёт мужества и стойкости советских солдат и офицеров, за счёт героизма и самоотверженности тех, кто ковал Победу в тылу, – подчеркнул Любимов.

Рязанская область внесла большой вклад в общую Победу. В годы войны наш регион дал стране самое большое количество Героев Советского союза, многие рязанцы стали кавалерами Ордена Славы, крупными военачальниками. Среди них – генерал-лейтенант Макар Терёхин, маршалы Сергей Бирюзов и Алексей Прошляков. Весь мир преклоняется перед подвигом Героя Советского Союза, национального героя Италии Фёдора Полетаева. 28 рязанцев участвовали в штурме Рейхстага, на стенах которого можно было прочесть слова «Мы из Рязани».

Наши земляки, включая женщин и детей, оставаясь в тылу, днём и ночью работали на заводах и фабриках, выращивали на колхозных полях хлеб, делали всё для фронта, для Победы.

– Именно наш народ совершил беспримерный подвиг, который останется в веках, и выиграл главную битву человечества, – отметил Аркадий Фомин. – Я сегодня хочу низко поклониться всем тем, кто в тылу и на фронте ковал эту Победу, поблагодарить за счастье жить, любить, трудиться под чистым небом. Хочется пожелать вам, дорогие ветераны, здоровья и благополучия. Мы обещаем вам не забывать ваш подвиг и рассказывать о нём подрастающему поколению.

Вместе с ветеранами Николай Любимов и Аркадий Фомин подняли фронтовые «100 грамм» за тех, кто отдал жизнь на полях сражений во имя свободы и независимости своей Родины.