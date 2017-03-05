Незадачливого парня стошнило, когда он сделал предложение своей девушке

Девушка с пониманием отнеслась к произошедшему и ответила возлюбленному «Да».

Видео

Находчивый американец по имени Дерил Хамильтон решил удивить свою девушку, ради чего он придумал оригинальный способ, как сделать ей предложения. Однако в самый ответственный момент романтика подвел его желудок. В Сети появилось видео курьезного момента, пишет Life .

Известно, что молодой человек решил подарить своей возлюбленной обручальное кольцо во время прогулки на вертолёте. Все шло как надо, и кавалер, держа в руке коробочку с обручальным кольцом, произнес подруге «Ты выйдешь за меня?», после чего его начало тошнить.

Самое удивительное, что девушка с пониманием отнеслась к произошедшему и ответила своего возлюбленному «Да».