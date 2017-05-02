На улице Новой в Рязани в асфальт провалился грузовик

Видео с места происшествия появилось в социальной сети.

Видео

На улице Новой в Рязани колёсами в асфальт провалился грузовой автомобиль. Об этом сообщается в группе https://vk.com/rznnews62 «Новости Рязани ВКонтакте».