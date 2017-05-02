http://7info.ru/news/video/na_ulice_novoj_v_rjazani_v_asfalt_provalilsja_gruzovik/
На улице Новой в Рязани в асфальт провалился грузовик
Видео 107
Там же размещено видео. Автор записи –
Святослав Ильинов .
На улице Новой в Рязани в асфальт провалился грузовик
Видео 107
Видео с места происшествия появилось в социальной сети.
На улице Новой в Рязани колёсами в асфальт провалился грузовой автомобиль. Об этом сообщается в группе https://vk.com/rznnews62 «Новости Рязани ВКонтакте».
Там же размещено видео. Автор записи –