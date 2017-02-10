http://7info.ru/news/video/na_ulice_gagarina_v_rjazani_proizoshlo_dtp_video/
На улице Гагарина в Рязани произошло ДТП. Видео
Видео 66
На улице Гагарина произошло ДТП с участие двух автомобилей. Видео с места происшествия появилось в группе
Дороги Рязани в социальной сети «Вконтакте»
На улице Гагарина в Рязани произошло ДТП. Видео
Видео 66
Судя по описанию, ДТП произошло в пятницу, 10 февраля.
На улице Гагарина произошло ДТП с участие двух автомобилей. Видео с места происшествия появилось в группе
Судя по описанию, ДТП произошло в пятницу, 10 февраля.