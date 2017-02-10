На улице Гагарина в Рязани произошло ДТП. Видео

Судя по описанию, ДТП произошло в пятницу, 10 февраля.

Видео

На улице Гагарина произошло ДТП с участие двух автомобилей. Видео с места происшествия появилось в группе Дороги Рязани в социальной сети «Вконтакте»

Судя по описанию, ДТП произошло в пятницу, 10 февраля.