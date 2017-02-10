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http://7info.ru/news/video/na_ulice_gagarina_v_rjazani_proizoshlo_dtp_video/

На улице Гагарина в Рязани произошло ДТП. Видео
Судя по описанию, ДТП произошло в пятницу, 10 февраля.

Видео   66

На улице Гагарина произошло ДТП с участие двух автомобилей. Видео с места происшествия появилось в группе Дороги Рязани в социальной сети «Вконтакте»

Судя по описанию, ДТП произошло в пятницу, 10 февраля.