http://7info.ru/news/video/na_proezde_shabulina_v_rjazani_proizoshlo_dtp/
На проезде Шабулина в Рязани произошло ДТП
Видео 165
Фото и видео опубликованы в группе
«Подслушано у водителей в Рязани» .
На проезде Шабулина в Рязани произошло ДТП
Видео 165
Фото и видео с места происшествия опубликованы в социальной сети «Вконтакте».
Вечером в пятницу, 17 февраля, на проезде Шабулина произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани».
Официальной информации об аварии пока нет.
Фото и видео опубликованы в группе