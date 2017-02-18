На проезде Шабулина в Рязани произошло ДТП

Фото и видео с места происшествия опубликованы в социальной сети «Вконтакте».

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Вечером в пятницу, 17 февраля, на проезде Шабулина произошло ДТП с участием трёх автомобилей. Об этом сообщили очевидцы в группе «Подслушано у водителей в Рязани».

Официальной информации об аварии пока нет.