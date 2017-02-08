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http://7info.ru/news/video/na_perekrjostke_v_rjazani_proizoshlo_dtp/

На перекрёстке в Рязани произошло ДТП с троллейбусом. Видео  
Практически сразу же на этом месте столкнулись два легковых автомобиля.

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В группе «Дороги Рязани» опубликовано видео, на котором запечатлены моменты двух ДТП на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.

Сначала легковой автомобиль столкнулся с поворачивающим троллейбусом, затем практически сразу же после того, как перекрёсток покинули сотрудники ГИБДД, столкнулись два легковых автомобиля.