http://7info.ru/news/video/na_perekrjostke_v_rjazani_proizoshlo_dtp/
На перекрёстке в Рязани произошло ДТП с троллейбусом. Видео
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«Дороги Рязани» опубликовано видео, на котором запечатлены моменты двух ДТП на перекрёстке Первомайского проспекта и улицы Вокзальной.
На перекрёстке в Рязани произошло ДТП с троллейбусом. Видео
Видео 323
Практически сразу же на этом месте столкнулись два легковых автомобиля.
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Сначала легковой автомобиль столкнулся с поворачивающим троллейбусом, затем практически сразу же после того, как перекрёсток покинули сотрудники ГИБДД, столкнулись два легковых автомобиля.