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http://7info.ru/news/video/na_perekrjostke_v_rjazani_avtomobil_na_bolshoj_skorosti_sbil_motociklista/

На перекрёстке в Рязани автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста
Видео с моментом наезда опубликовано в интернете.

Видео   344

На перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани автомобиль сбил мотоциклиста. Видео с моментом ДТП опубликовано в группе «Дороги Рязани».

На записи видно, что мотоцикл стоит на перекрёстке, судя по всему, он заглох. В этот момент его сбивает двигавшийся на большой скорости автомобиль.

Судя по описанию, ДТП произошло в 00.40 11 сентября.