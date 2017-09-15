http://7info.ru/news/video/na_perekrjostke_v_rjazani_avtomobil_na_bolshoj_skorosti_sbil_motociklista/
На перекрёстке в Рязани автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста
Видео 344
На перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани автомобиль сбил мотоциклиста. Видео с моментом ДТП опубликовано в группе
«Дороги Рязани».
На перекрёстке в Рязани автомобиль на большой скорости сбил мотоциклиста
Видео 344
Видео с моментом наезда опубликовано в интернете.
На перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани автомобиль сбил мотоциклиста. Видео с моментом ДТП опубликовано в группе
На записи видно, что мотоцикл стоит на перекрёстке, судя по всему, он заглох. В этот момент его сбивает двигавшийся на большой скорости автомобиль.
Судя по описанию, ДТП произошло в 00.40 11 сентября.