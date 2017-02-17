http://7info.ru/news/video/na_perekrjostke_u_avtovokzala_v_rjazani_vnov_sluchilos_dtp170217/
На перекрёстке у автовокзала в Рязани вновь случилось ДТП
Видео 102
В четверг, 16 февраля, на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской у Центрального автовокзала произошло ДТП. Видео, снятое на камеру наблюдения, опубликовано в группе
«Дороги Рязани» .
На перекрёстке у автовокзала в Рязани вновь случилось ДТП
Видео 102
Видео, на котором запечатлён момент аварии, опубликовано в интернете.
В четверг, 16 февраля, на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской у Центрального автовокзала произошло ДТП. Видео, снятое на камеру наблюдения, опубликовано в группе