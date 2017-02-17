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http://7info.ru/news/video/na_perekrjostke_u_avtovokzala_v_rjazani_vnov_sluchilos_dtp170217/

На перекрёстке у автовокзала в Рязани вновь случилось ДТП
Видео, на котором запечатлён момент аварии, опубликовано в интернете.

Видео   102

В четверг, 16 февраля, на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской у Центрального автовокзала произошло ДТП. Видео, снятое на камеру наблюдения, опубликовано в группе «Дороги Рязани» .