Курс валют: $ //-// € //-//
         
http://7info.ru/news/video/na_moskovskom_shosse_v_rjazani_vnov_proizoshlo_dtp/

На Московском шоссе в Рязани вновь произошло ДТП
Авария случилась на перекрёстке у автовокзала «Центральный».

Видео   213

Днём во вторник, 24 января, на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте». Там же размещено видео.

Авария случилась на перекрёстке у автовокзала «Центральный».