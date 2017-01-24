http://7info.ru/news/video/na_moskovskom_shosse_v_rjazani_vnov_proizoshlo_dtp/
На Московском шоссе в Рязани вновь произошло ДТП
Видео 213
Днём во вторник, 24 января, на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте». Там же размещено видео.
На Московском шоссе в Рязани вновь произошло ДТП
Видео 213
Авария случилась на перекрёстке у автовокзала «Центральный».
Днём во вторник, 24 января, на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе
Авария случилась на перекрёстке у автовокзала «Центральный».