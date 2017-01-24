На Московском шоссе в Рязани вновь произошло ДТП

Авария случилась на перекрёстке у автовокзала «Центральный».

Видео

Днём во вторник, 24 января, на Московском шоссе в Рязани произошло ДТП. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте». Там же размещено видео.

Авария случилась на перекрёстке у автовокзала «Центральный».