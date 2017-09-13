На Московском шоссе в Рязани сбили мотоциклиста

Момент ДТП был снят на видео с двух сторон.

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Вечером во вторник, 12 сентября, на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани сбили мотоциклиста. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани» .

ДТП произошло в 19.30. Момент столкновения автомобиля и мотоциклиста сняли на видео с двух сторон.