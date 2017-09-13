http://7info.ru/news/video/na_moskovskom_shosse_v_rjazani_sbili_motociklista130917/
На Московском шоссе в Рязани сбили мотоциклиста
Видео 238
Вечером во вторник, 12 сентября, на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани сбили мотоциклиста. Об этом сообщается в группе
«Дороги Рязани» .
На Московском шоссе в Рязани сбили мотоциклиста
Видео 238
Момент ДТП был снят на видео с двух сторон.
Вечером во вторник, 12 сентября, на перекрёстке Московского шоссе и улицы Мервинской в Рязани сбили мотоциклиста. Об этом сообщается в группе
ДТП произошло в 19.30. Момент столкновения автомобиля и мотоциклиста сняли на видео с двух сторон.