На канале ТКР выйдет программа «Разные люди» с участием Алексея Жеглова

Ведущий программы Егор Пирогов узнает у Алексея Жеглова, почему он не стал ведущим, что сейчас занимает большую часть его жизни и как он проводит свободное время.

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В понедельник, 27 февраля, на канале ТКР выйдет программа «Разные люди» с участием руководителя Рязанской межрегиональной лиги МС КВН, директора РИА «7 новостей» Алексея Жеглова.

Ведущий программы Егор Пирогов узнает у Алексея Жеглова, почему он не стал ведущим, что сейчас занимает большую часть его жизни и как он проводит свободное время. Узнать ответы на эти и другие вопросы можно будет из программы «Разные люди» на канале ТКР в 21.00.