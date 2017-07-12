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http://7info.ru/news/video/moment_serjoznogo_dtp_na_moskovskom_shosse_v_rjazani_popal_na_video/

Момент серьёзного ДТП на Московском шоссе в Рязани попал на видео
На записи видно, как автомобиль на большой скорости врезается в остановившиеся на светофоре другие автомобили.

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Момент ДТП, произошедшего на Московском шоссе в Рязани вечером во вторник, 11 июля, попал на видео. Запись опубликована в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

На записи видно, как автомобиль на большой скорости врезается в остановившиеся на светофоре другие автомобили.