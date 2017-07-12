Момент серьёзного ДТП на Московском шоссе в Рязани попал на видео

На записи видно, как автомобиль на большой скорости врезается в остановившиеся на светофоре другие автомобили.

Видео

Момент ДТП, произошедшего на Московском шоссе в Рязани вечером во вторник, 11 июля, попал на видео. Запись опубликована в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

На записи видно, как автомобиль на большой скорости врезается в остановившиеся на светофоре другие автомобили.