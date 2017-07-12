http://7info.ru/news/video/moment_serjoznogo_dtp_na_moskovskom_shosse_v_rjazani_popal_na_video/
Момент серьёзного ДТП на Московском шоссе в Рязани попал на видео
Видео 712
Момент ДТП, произошедшего на Московском шоссе в Рязани вечером во вторник, 11 июля, попал на видео. Запись опубликована в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
Момент серьёзного ДТП на Московском шоссе в Рязани попал на видео
Видео 712
На записи видно, как автомобиль на большой скорости врезается в остановившиеся на светофоре другие автомобили.
Момент ДТП, произошедшего на Московском шоссе в Рязани вечером во вторник, 11 июля, попал на видео. Запись опубликована в группе
На записи видно, как автомобиль на большой скорости врезается в остановившиеся на светофоре другие автомобили.