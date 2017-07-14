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http://7info.ru/news/video/moment_dtp_s_marshrutkoj_v_centre_rjazani_popal_na_video/

Момент ДТП с маршруткой в центре Рязани попал на видео
На записи можно чёткой увидеть, что маршрутное такси въезжает на перекрёсток уже на запрещающий сигнал светофора.

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Момент ДТП с участием маршрутного такси на перекрёстке улиц Ленина и Почтовой в Рязани попал на видео. Запись опубликована в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

На записи можно чёткой увидеть, что маршрутное такси въезжает на перекрёсток уже на запрещающий сигнал светофора.