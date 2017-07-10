Момент ДТП на перекрёстке в центре Рязани попал на видео

Причиной аварии вновь стала езда на запрещающий сигнал светофора.

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Момент ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Введенской у ТЦ «Атрон» в Рязани попал на видео. Запись выложена в группе «Дороги Рязани».

Авария произошла днём в субботу, 8 июля. Её причиной стало несоблюдение ПДД – один из автомобилей пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.