http://7info.ru/news/video/moment_dtp_na_perekrjostke_v_centre_rjazani_popal_na_video/
Момент ДТП на перекрёстке в центре Рязани попал на видео
Видео 284
Момент ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Введенской у ТЦ «Атрон» в Рязани попал на видео. Запись выложена в группе
«Дороги Рязани».
Момент ДТП на перекрёстке в центре Рязани попал на видео
Видео 284
Причиной аварии вновь стала езда на запрещающий сигнал светофора.
Момент ДТП на перекрёстке улиц Ленина и Введенской у ТЦ «Атрон» в Рязани попал на видео. Запись выложена в группе
Авария произошла днём в субботу, 8 июля. Её причиной стало несоблюдение ПДД – один из автомобилей пытался проехать на запрещающий сигнал светофора.