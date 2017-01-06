Официальный сайт Рязанской епархии опубликовал рождественское послание митрополита Рязанского и Михаййловского Марка. Приводим его текст.

Совсем недавно побывал в знаменитом Соборе Парижской Богоматери - Нотр-Дам де Пари (Notre-Dame de Paris). Там мое внимание неожиданно привлёк Рождественский вертеп. Этот вертеп представлял собой настоящее произведение современного искусства. Многофигурная композиция отличалась изяществом исполнения: её создатели со вниманием отнеслись к самым тончайшим деталям, начиная с архитектуры строений и заканчивая одеждой персонажей и предметов обихода.

В вертепе, конечно, присутствовали и Дева Мария, и Иосиф, и пещера с яслями, и ослик с волом. Однако все они оказались как бы на втором плане. Большая же часть композиционного пространства была отдана фигуркам людей самых разнообразных сословий и возрастов. И всех этих непохожих друг на друга людей объединяло одно – каждый был занят своим делом: кто-то пас стадо, кто-то работал в поле, кто-то собирал хворост, кто-то готовил обед, кто-то шил обувь или одежду, а кто-то просто прогуливался. Художники представили самую яркую, самую богатую палитру человеческих архетипов. Им удалось показать в полном масштабе срез жизни людей, настоящую картину нашей повседневности.

В этой картине каждый занят своим делом, и никому нет дела до другого. А главное – никто из этих персонажей даже не подозревает о том, что в одночасье жизнь всего человечества и их собственная, в том числе, переменилась. Буквально в двух шагах от них произошло чудо – в мир пришёл Спаситель. Произошло то, чего на Земле никогда не было. В мир пришёл его Творец, его Создатель. Но никто этого не видит, поглощённый каждый самим собой.

Прошли века. Жизнь людей, её внешние атрибуты, изменились до неузнаваемости. Появились небоскрёбы, машины, самолёты, телевидение, интернет. При этом человечество давно уже узнало о том, какое величайшее событие совершилось в ту Ночь. Но разве по сути переменилось ли хоть что-то в картине мира – той, что представлена в этом вертепе?

Пожалуй, не слишком. Люди, как и тогда, 2000 лет назад, заняты своими делами. Они, может быть, и знают, что есть Господь, что Он Милостив и Долготерпелив, что Он есть Любовь, но слишком погружены в «свои проблемы», всё туже закручивают себя узлом земных попечений и сует и не пускают Христа в своё сердце. И ведь это происходит не где-то далеко в неизвестных краях. Но среди нас с Вами! Мы постоянно обкрадываем себя, лишая светлой радости жизни со Христом.

И великий праздник Рождества Христова – это напоминание, вопрос, обращённый непосредственно к нам: а приготовил ли ты в своём сердце достойное место для Богомладенца Христа?!

Дай Бог, чтобы Рождество Христово было бы для нас не просто выходным днём, в который можно хорошо отдохнуть. Но праздником, который менял бы наше отношение к своей жизни, который сподвигал нас, наконец, открыть своё сердце для Грядущего в мир Спасителя!