Между Рязанью и Ряжском нелегально перевозили пассажиров

На водителя были составлены административные протоколы по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ и ч.3 ст.11.14.1 КоАП РФ.

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Сотрудники полиции совместно с представителями регионального Минтранса пресекли деятельность 45-летнего жителя Ряжска, организовавшего нелегальные пассажирские перевозки. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

Мужчина возил на своём микроавтобусе пассажиров из Рязани в Ряжск и обратно не оформляя специальной лицензии. Транспортное средство было остановлено на выезде из Рязани. Водитель сначала пытался убедить сотрудников ГИБДД, что 8 человек, ехавших в автобусе, его знакомые, но пассажиры заявили, что заплатили за проезд деньги. Также сотрудники Госавтоинспекции выяснили, что автобус не оборудован должным образом для перевозки пассажиров.

На нарушителя были составлены административные протоколы по ч.2 ст.14.1 КоАП РФ и ч.3 ст.11.14.1 КоАП РФ. Микроавтобус пока помещён на штрафстоянку, где будет находиться до суда.

Пассажиров, заплативших деньги водителю, пересадили в рейсовый автобус.