«Лыжня России» в Рязани впервые пройдёт в субботу

В 2017 году участие в гонке примут 20 муниципальных образований. Ожидается, что на старт выйдут не менее 20 тыс. рязанцев.

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В пятницу, 3 февраля, в министерстве молодёжной политики, физической культуры и спорта Рязанской области состоялась пресс-конференция, посвящённая проведению XXXV Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017». О том, как пройдёт забег в этом году, журналистам рассказала глава ведомства Татьяна Пыжонкова.

В этом году участие в традиционном массовом зимнем забеге примут 74 региона нашей страны – Рязанская область станет одним из них. На «Лыжню России» рязанцы выходят, начиная с 2005 года. Число желающих активно провести выходные вместе с друзьями и коллегами, поддержав идею здорового образа жизни, уточнила Татьяна Пыжонкова, только растёт. В 2017 году участие в гонке примут 20 муниципальных образований. Ожидается, что на старт выйдут не менее 20 тыс. рязанцев.

– Мы рады, что Рязанская область активно участвует в лыжной гонке и стартует на местах. В этом году в старте принимает участие практически весь регион, – отметила министр.

По традиции, центральный старт «Лыжни России» будет дан на биатлонной трассе в посёлке Варские под Рязанью 11 февраля – впервые он состоится не в воскресенье, а в субботу. Забег пройдёт по нескольким дистанциям – на 5 км для юношей и девушек, на 10 км для женщин и мужчин, участникам VIP-забега предстоит пробежать символические 2017 метров. Старт соревнованию будет дан в 12.00. Тем, кто желает принять участие в «Лыжне России», рассказала Татьяна Пыжонкова, необходимо пройти регистрацию, уплатив страховой взнос в 5 руб. и предъявив в мандатную комиссию паспорт или свидетельство о рождении, справку-допуск от врача или личное заявление о персональной ответственности за своё здоровье. Регистрация будет производиться на улице Ленина, 35 с 7 по 10 февраля с 9.00 до 18.00. Также можно будет пройти регистрацию и на месте старта в день гонки с 9.00 до 10.30.

Кроме массового забега, в этот день взрослые участники «Лыжни России» смогут сдать нормы ГТО по направлению «бег/передвижение на лыжах». Для того, чтобы результаты были засчитаны, участнику необходимо пройти регистрацию на портале www.gto.ru, предъявив уникальный идентификационный номер в комиссию в дополнении к документам, необходимым для регистрации.

Доехать до места проведения гонки участники и болельщики смогут на бесплатных автобусах, которые будут курсировать с площади Театральной. В связи с тем, что гонка проходит в субботу и на площади будет работать ярмарка выходного дня, автобусы будут останавливаться около фонтана. Отправление транспорта – с 9.00 до 11.00. Обратно – с 13.30 до 15.00. Для тех, кто приедет в Варские на собственном автомобиле, будет организована бесплатная автостоянка.

Дополнением спортивной программы станет развлекательная. В этом году будут организованы акции, посвящённые XIX Всемирному фестивалю молодёжи и студентов в Сочи, а также внедрению комплекса ГТО. Для тех, кто устал или замёрз, будут работать палатки, бесплатные полевые кухни.