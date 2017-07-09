http://7info.ru/news/video/krupnyj_pozhar_v_rjazanskoj_mnogoetazhke_snjali_na_video/
Крупный пожар в рязанской многоэтажке сняли на видео
Видео 962
Видео с места пожара опубликовано в интернете пользователем
Алекс Тамбовский
Крупный пожар в рязанской многоэтажке сняли на видео
Видео 962
По данным МЧС, в результате пожара был повреждён балкон на 8-м этаже. Есть пострадавший.
В воскресенье, 9 июля, в 16.29 на Шереметьевском проезде в Рязани загорелся 10-этажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.
По данным МЧС, в результате пожара был повреждён балкон на 8-м этаже. Есть пострадавший.
Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.
На месте работали 5 пожарных автомобиле и 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.
Видео с места пожара опубликовано в интернете пользователем