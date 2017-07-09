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http://7info.ru/news/video/krupnyj_pozhar_v_rjazanskoj_mnogoetazhke_snjali_na_video/

Крупный пожар в рязанской многоэтажке сняли на видео
По данным МЧС, в результате пожара был повреждён балкон на 8-м этаже. Есть пострадавший.

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В воскресенье, 9 июля, в 16.29 на Шереметьевском проезде в Рязани загорелся 10-этажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным МЧС, в результате пожара был повреждён балкон на 8-м этаже. Есть пострадавший.

Причина случившегося и размер материального ущерба устанавливаются.

На месте работали 5 пожарных автомобиле и 15 сотрудников Государственной противопожарной службы.

Видео с места пожара опубликовано в интернете пользователем Алекс Тамбовский