Коммерческий транспорт Рязани начнёт работу по нерегулируемым маршрутам

Гражданам опасаться резкого повышения цен на транспортные услуги не следует, заявили в горадминистрации.

Видео

В понедельник, 26 декабря, в администрации Рязани состоялся брифинг начальника управления транспорта Андрея Каплинского по поводу новшеств, которые ожидают горожан в сфере пассажирских перевозок.

С 2017 года коммерческий транспорт Рязани начнёт работу по нерегулируемым маршрутам. Подобная норма, подчеркнул Андрей Каплинский, предусмотрена федеральным законодательством. Переходить на новый тип тарифов, отметил начальник управления транспорта, перевозчики будут по мере окончания действия договоров, которые были с ними заключены городскими властями в 2012 году.

– По окончании действия договоров тем перевозчикам, которые работают не более 3 на маршруте, будут выданы свидетельства на организацию пассажирских перевозок по нерегулируемым тарифам. Всем остальным, где работают более 3 перевозчиков, будут выданы маршрутные карты на 90 дней, чтобы мы провели конкурсный отбор и определили одного из перевозчиков, обслуживающих этот маршрут, – пояснил Андрей Каплинский.

Конкурс будет проводиться администрацией города – победители будут определены по сумме баллов, которые будут начислены участникам за соответствие установленным требованиям. В их числе – наличие необходимых условий для обслуживания инвалидов, также внедрение автоматизированной системы оплаты проезда. Последняя должна появиться в маршрутках наряду с общественным транспортом, пояснил Андрей Каплинский. Это позволит отследить пассажиропоток, сделать оплату проезда простой и доступной, а также более удобной для граждан, снизив риск ДТП – не секрет, что подчас приём денег у населения отвлекает водителя от дороги. Также перевозчики, внедряя АСОП, должны и озаботиться переходом на транспорт большей вместимости – так называемого среднего класса. Новшество, отметил Андрей Каплинский, коснётся тех маршрутов, которые проходят по центру города.

– Переход на транспорт большей вместимости будет плавным, поэтапным, в течении трёх лет и коснётся тех маршрутов, которые проходят по центру города. Те маршруты, которые не проходят по центральным улицам, останутся на прежних машинах, – сказал начальник управления транспорта.

Гражданам опасаться резкого повышения тарифов на проезд в связи с введением нерегулируемого тарифа, подчеркнул Андрей Каплинский, не стоит – с 1 января 2017 года, независимо от работы по новым или старым правилам, маршрутки будут стоить 19 рублей. Любое изменение стоимости оплаты проезда будет обсуждаться с городскими властями.

– Гражданам опасаться, что будут повышены тарифы, не нужно. В случае повышения тарифа перевозчик обязан уведомить администрацию города о своём решении. Если администрация Рязани сочтёт этот тариф завышенным или угрожающим благополучию людей, она может перевести транспорт в зону регулируемого тарифа, – сказал начальник управления транспорта.

Контролироваться властями будут не только стоимость проезда, но и выполнение перевозчиками установленных требований. Их несоблюдение – например, отсутствие автоматизированной системы оплаты проезда – может стать основанием для отзыва свидетельства и проведения конкурса на выбор новой организации для обслуживания маршрута. Понимание важности этого аспекта у перевозчиков есть, подчеркнул Андрей Каплинский. Сейчас представители этой сферы услуг ведут переговоры с оператором об установке системы АСОП. Предупреждать о её наличии граждан будет специальный логотип на стекле маршрутки. При этом граждан будут стимулировать к использованию транспортных карт для автоматизированной системы оплаты проезда – этому призван способствовать дифференцированный тариф, который будет устанавливаться городскими властями для общественного транспорта и на основании предложений перевозчиков для коммерческого. При повсеместном внедрении в практику АСОП сохранится и возможность оплаты проезда наличными.