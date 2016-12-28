http://7info.ru/news/video/kaskadjor_iz_belorussii_povtoril_znamenityj_trjuk_van_damma/
Каскадёр из Белоруссии повторил знаменитый трюк Ван Дамма
Видео 151
Каскадёр и постановщик трюков из Белоруссии повторил знаменитый трюк Жана-Клода Ван Дамма. Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися карьерными грузовиками БелАЗ, передаёт
РИА Новости.
Каскадёр из Белоруссии повторил знаменитый трюк Ван Дамма
Видео 151
Мужчина сел на шпагат между двумя движущимися карьерными грузовиками БелАЗ.
Каскадёр и постановщик трюков из Белоруссии повторил знаменитый трюк Жана-Клода Ван Дамма. Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися карьерными грузовиками БелАЗ, передаёт
Трюк Блохин исполнил с самосвалами грузоподъемностью 160 и 180 тонн.