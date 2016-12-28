Каскадёр из Белоруссии повторил знаменитый трюк Ван Дамма

Мужчина сел на шпагат между двумя движущимися карьерными грузовиками БелАЗ.

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Каскадёр и постановщик трюков из Белоруссии повторил знаменитый трюк Жана-Клода Ван Дамма. Денис Блохин сел на шпагат между двумя движущимися карьерными грузовиками БелАЗ, передаёт РИА Новости.

Трюк Блохин исполнил с самосвалами грузоподъемностью 160 и 180 тонн.