http://7info.ru/news/video/japoncy_razrabotali_smartfon_kotoryj_mozhno_vystirat/
Японцы разработали смартфон, который можно выстирать
Видео 244
В Японии заработана уникальная модель смартфона, который можно постирать с мылом в горячей воде. За создание гаджета «Rafre Kyocera » отвечают японские разработчики, пишет
ФАН
Японцы разработали смартфон, который можно выстирать
Видео 244
Ожидается, что чудесный телефон поступит в продажу уже в марте 2017 года.
В Японии заработана уникальная модель смартфона, который можно постирать с мылом в горячей воде. За создание гаджета «Rafre Kyocera » отвечают японские разработчики, пишет
Сообщается, что помимо удивительного нововведения, новинка будет также обладать мощными характеристиками, включая 5-дюймовый экран, 16 ГБ встроенной памяти, фотокамеру с разрешением 13 мегапикселей.
Ожидается, что чудесный телефон поступит в продажу уже в марте 2017 года. Однако приобретение смартфона смогут себе позволить лишь жители Японии.