Японцы разработали смартфон, который можно выстирать

Ожидается, что чудесный телефон поступит в продажу уже в марте 2017 года.

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В Японии заработана уникальная модель смартфона, который можно постирать с мылом в горячей воде. За создание гаджета «Rafre Kyocera » отвечают японские разработчики, пишет ФАН

Сообщается, что помимо удивительного нововведения, новинка будет также обладать мощными характеристиками, включая 5-дюймовый экран, 16 ГБ встроенной памяти, фотокамеру с разрешением 13 мегапикселей.

Ожидается, что чудесный телефон поступит в продажу уже в марте 2017 года. Однако приобретение смартфона смогут себе позволить лишь жители Японии.