Из Рязани выдворили 16 иностранцев-нелегалов

В спецприёмнике своей участи ожидают ещё 17 человек.

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В среду, 28 декабря, рано утром судебными приставами из Москвы были отправлены на родину самолётами 16 иностранцев-нелегалов. Об этом РИА «7 новостей» сообщили в пресс-службе УФССП России по Рязанской области.

Все иностранцы неоднократно нарушали миграционный режим. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Рязанской области. Нелегалов отправили в Узбекистан, Киргизию и Таджикистан.

До отправки домой мигранты находились в спецприёмнике в Рязани. В настоящее время там находится ещё 17 нелегалов. В отношении шести из них решения суда ещё не вступили в силу, остальных не могут выдворить из России из-за отсутствия документов.