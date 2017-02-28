http://7info.ru/news/video/iz-za_dtp_na_pervomajskom_prospekte_v_rjazani_obrazovalas_probka/
Из-за ДТП на Первомайском проспекте в Рязани образовалась пробка
Видео 633
Утром во вторник, 28 февраля, из-за ДТП образовалась пробка на Первомайском проспекте в Рязани. Об этом сообщается в группе
«Дороги Рязани».
Из-за ДТП на Первомайском проспекте в Рязани образовалась пробка
Видео 633
Момент аварии попал на записи камер видеонаблюдения.
Утром во вторник, 28 февраля, из-за ДТП образовалась пробка на Первомайском проспекте в Рязани. Об этом сообщается в группе
Причиной пробки стало ДТП, произошедшее у остановки «Дом художника». Авария произошла при попытке одного из водителей перестроиться в крайнюю полосу.