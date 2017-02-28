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http://7info.ru/news/video/iz-za_dtp_na_pervomajskom_prospekte_v_rjazani_obrazovalas_probka/

Из-за ДТП на Первомайском проспекте в Рязани образовалась пробка
Момент аварии попал на записи камер видеонаблюдения.

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Утром во вторник, 28 февраля, из-за ДТП образовалась пробка на Первомайском проспекте в Рязани. Об этом сообщается в группе «Дороги Рязани».

Причиной пробки стало ДТП, произошедшее у остановки «Дом художника». Авария произошла при попытке одного из водителей перестроиться в крайнюю полосу.