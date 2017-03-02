ХК «Рязань» проиграл и третий матч серии команде из Санкт-Петербурга

На домашней площадке «горожане» уступили со счётом 2:3.

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В среду, 1 марта, хоккейный клуб «Рязань» провёл первый домашний матч 1/8 финала плей-офф со «СКА-Невой» из Санкт-Петербурга. После двух поражений в гостях рязанцам, чтобы рассчитывать на дальнейшую борьбу за четвертьфинал, необходимо было побеждать. К сожалению, сделать этого хозяева площадки не смогли.

ХК «РЯЗАНЬ» – «СКА-НЕВА» (Санкт-Петербург) – 2:3 (0:1, 1:1, 1:1) Голы: 0:1 – Макс.Мальцев (Чуркин, Дергачев, 3.05); 1:1 – Денежкин (Коренков, 24.45); 1:2 – Юдин (Ларичев, Мих.Мальцев, 37.33 – бол.); 1:3 – Ларичев (Юдин, 48.31); 2:3 – Карпов (Филатов, Рукин, 57.08). ХК «Рязань» (14 + 2 к.ш.): Красоткин; Дубинин – Коренков (2), Денежкин – Петраков – А.Маслов; Филатов – Седунов, Старцев – Карпов – Рукин; Аверин – Хисамутдинов (2), Юртайкин – Крикуненко – Каюмов; Полинин (7) – Турчанинов, Чванчиков (6) – Кривченко (2) – Кацедым. «СКА-Нева» (12): Иванников; Молодцов – Александров, Алтыбармакян – Неколенко – Волков; Тихонов (2) – Чуркин, Дергачев – Макс.Мальцев – Орлович-Грудков (2); Юдин – Валенцов, Жихарев (4) – Мих.Мальцев – Ларичев; Крылов – Солянников, Кондратьев – Рычагов (2) – Конозов (2). Судьи: Бирин, Демура, Радионов, Николаев. 1 марта. Рязань. Дворец спорта «Олимпийский». 2650 зрителей.

Четвёртый матч серии состоится 2 марта во Дворце спорта «Олимпийский». Начало в 19.00.