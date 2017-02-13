Губернатор Рязанской области рассказал о ближайших планах на будущее

В передаче телеканала ТКР Олег Ковалёв рассказал о строительстве социальных объектах, развитии экономики региона и строительстве дорог.

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Гостем передачи «Открытый разговор» телеканала ТКР стал губернатор Рязанской области Олег Ковалёв. Он рассказал о тех объектах, которые будут построены в регионе в ближайшее время.

По словам Олега Ковалёва, уже в этом году будет построена Академия борьбы (Центр спортивных единоборств) в Рязани, в бывшем кинотеатре «Дружба» запустят детский технопарк. Продолжится в Рязани и строительство нового здания БСМП, которое планируется ввести в строй в конце 2018 года, при условии стабильного финансирования из федерального бюджета. Этот объект дорогостоящий и многое зависит именно от поступления денег из федерального бюджета.

В Рязанской области будут отремонтированы шесть учреждений культуры – в Скопине, в Спасске, в Кораблине, Октябрьский дом культуры в Михайловском районе, КДЦ в Рыбном и Льговский дом культуры в Рязанском районе. Спортзалы будут отремонтированы в 13 школах региона.

В передаче также рассказывается и о тех объектах, которые уже введены в строй в регионе.

Также губернатор сообщил, что в 2017 году на содержание и ремонт дорог в Рязанской области будет выделено минимум 5,2 млрд. рублей. Это рекордная сумма. Глава региона подчеркнул, что приличную сумму направят на строительство сельских дорог. Рязани на дороги в этом году выделят порядка 700 млн. рублей.