http://7info.ru/news/video/gruppa_leningrad_predstavila_novyj_videoklip/
Группа «Ленинград» представила новый видеоклип
Видео 82
В интернете опубликован новый видеоклип группы «Ленинград». Клип снят режиссёром фильма «Хардкор» Ильёй Найшуллером. Об этом сообщает
M24.ru
Группа «Ленинград» представила новый видеоклип
Видео 82
Клип снят на композицию «Кольщик», рассказывающую о нелёгкой женской доле.
В интернете опубликован новый видеоклип группы «Ленинград». Клип снят режиссёром фильма «Хардкор» Ильёй Найшуллером. Об этом сообщает
Видео получилось очень ярким, но его не рекомендуется смотреть детям и людям с ослабленной психикой.
Поклонники Юлии Топольницкой – звезды «Экспоната» – смогут увидеть её в клипе «Кольщик».