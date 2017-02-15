Группа «Ленинград» представила новый видеоклип

Клип снят на композицию «Кольщик», рассказывающую о нелёгкой женской доле.

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В интернете опубликован новый видеоклип группы «Ленинград». Клип снят режиссёром фильма «Хардкор» Ильёй Найшуллером. Об этом сообщает M24.ru

Видео получилось очень ярким, но его не рекомендуется смотреть детям и людям с ослабленной психикой.

Поклонники Юлии Топольницкой – звезды «Экспоната» – смогут увидеть её в клипе «Кольщик».