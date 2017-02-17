Горящий в центре Рязани автомобиль сняли на видео

Запись опубликована в интернете на YouTube.

Видео

В интернете появилась видеозапись момента пожара в автомобиле в центре Рязани. Видео выложил на YouTube пользователь Семён Семёныч .

Напомним, пожар произошёл ночью в среду, 15 февраля, на Первомайском проспекте в Рязани. Люди не пострадали.