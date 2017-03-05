Голый дебошир напал на машину скорой помощи в Новосибирске

Проделки хулигана были запечатлены на видео очевидцами действа.

Видео

В центре Новосибирска на машину скорой помощи напал неадекватный мужчина. Проделки голого дебошира были запечатлены на видео очевидцами действа. Инцидент произошел вечером 4 марта, пишет Svopi .

На кадрах видно, как неизвестный, раздевшись догола, нападает на врача, а затем намеревается попасть в служебный автомобиль. Однако планы нападавшего разрушили прохожие, которым удалось остановить молодого человека и вызвать полицию. По словам окружающих, от хулигана отчетливо пахло спиртным. При этом один из очевидцев получил ряд ударов в живот от нападавшего.

Отметим, что злоумышленник был задержан прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции. Мужчина признался, что был пьян и не соображал, что делает. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства случившегося.