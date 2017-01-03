http://7info.ru/news/video/glavnyj_novogodnij_saljut_rjazani_snjali_s_kvadrokoptera/
Главный новогодний салют Рязани сняли с квадрокоптера
Видео 247
Главный новогодний салют Рязани сняли с квадрокоптера
Видео 247
Видеозапись размещена в интернете.
В интернете опубликовано видео, на котором запечатлён новогодний салют, который был запущен в Рязани в 2 часа ночи 1 января в районе площади Победы. Напомним, именно в этом месте прошли главные праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового года.
Особенность данного видео в том, что снято оно с высоты при помощи квадрокоптера.