Главный новогодний салют Рязани сняли с квадрокоптера

Видеозапись размещена в интернете.

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В интернете опубликовано видео, на котором запечатлён новогодний салют, который был запущен в Рязани в 2 часа ночи 1 января в районе площади Победы. Напомним, именно в этом месте прошли главные праздничные мероприятия, посвящённые встрече Нового года.

Особенность данного видео в том, что снято оно с высоты при помощи квадрокоптера.