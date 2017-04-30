ФК «Рязань» разгромил в домашней встрече «Витязь»

Рязанцы забили в ворота гостей три безответных мяча.

Видео

В воскресенье, 30 апреля, на стадионе «Спартак» в Рязани был сыгран матч очередного тура Первенства России по футболу среди команд зоны «Центр» Второго дивизиона: ФК «Рязань» принимал подольский «Витязь». Игра завершилась победой хозяев поля со счётом 3:0.

Первый мяч, ставший в итоге победным, в ворота гостей на 3-й минуте дальним ударом забил Евгений Маричев. Второй гол на счету Мартуна Абовяна: на 73-й минуте он после навеса со штрафного головой отправил мяч в сетку. А завершил разгром «Витязя» уже в компенсированное время Богдан Ващенко.

После этой победы ФК «Рязань» остался на 9-м месте в турнирной таблице.

Фото и видео ФК «Рязань».