ФК «Рязань» проиграл домашний матч «Торпедо»

Рязанцы пока сохранили за собой третье место, но по потерянным очкам их опережают «Сатурн» и брянское «Динамо».

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В субботу, 16 сентября, очередной матч в Первенстве России среди команд группы «Центр» Второго дивизиона провёл футбольный клуб «Рязань»: на стадионе «Спартак» «горожане» принимали столичное «Торпедо» и уступили – 0:2.

На ход встречи повлияло быстрое удаление в составе хозяев – уже к 13-й минуте Александр Скляров получил две жёлтые карточки, оставив свою команду в меньшинстве.

Счёт был открыт на 23-й минуте – Александр Елисеев после навеса в штрафную перепрыгнул голкипера Сергея Правкина. А итоговый результат был установлен уже в компенсированное время. Гол забил Николай Фадеев. При этом судьи не заметили, что игрок «Торпедо», прежде чем сделать передачу, упустил мяч за лицевую линию.

Рязанцы пока сохранили за собой третье место, но по потерянным очкам их опережают «Сатурн» и брянское «Динамо».