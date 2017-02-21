http://7info.ru/news/video/fanaty_spartaka_snjali_nebolshoj_film_o_poezdke_komandy_v_rjazan/
Фанаты «Спартака» сняли небольшой фильм о поездке команды в Рязань
Видео 52
Фанаты «Спартака» сняли небольшой фильм о поездке команды в Рязань
Видео 52
В фильме фанаты показали, как команда добирается на матч, что творится на трибунах и в раздевалке «Спартака» во время и после игры.
Поклонники московского «Спартака» сняли небольшой фильм о поездке команды в Рязань на матч Высшей лиги первенства России по мини-футболу с «Элексом-Фаворитом». Видео размещено на канале «Дневник фаната».
В фильме фанаты показали, как команда добирается на матч, что творится на трибунах и в раздевалке «Спартака» во время и после игры.