Фанаты «Спартака» сняли небольшой фильм о поездке команды в Рязань

В фильме фанаты показали, как команда добирается на матч, что творится на трибунах и в раздевалке «Спартака» во время и после игры.

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Поклонники московского «Спартака» сняли небольшой фильм о поездке команды в Рязань на матч Высшей лиги первенства России по мини-футболу с «Элексом-Фаворитом». Видео размещено на канале «Дневник фаната».

В фильме фанаты показали, как команда добирается на матч, что творится на трибунах и в раздевалке «Спартака» во время и после игры.