«Элекс-Фаворит» проиграл в гостях питерскому «Политеху»

Второе подряд поражение «Элекса-Фаворита» в игре, которая, также, как и матч с дублем КПРФ, могла бы сложиться для нашей команды куда более удачно.

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В субботу, 11 февраля, состоялись матчи очередного тура первенства России по мини-футболу среди команд Высшей лиги, конференция «Запад». «Элекс-Фаворит» в матче тура проиграл в Санкт-Петербурге местному «Политеху» – 3:8.

Хозяева площадки, ставящие задачу вернуться в Суперлигу, где «Политех» выступал ещё в прошлом сезоне, туром ранее неожиданно уступили «Волге-Саратов» – 2:3, поэтому перед своими болельщиками постарались реабилитироваться. Плюс к тому, 9 февраля, отмечал день рождения президент клуба Кирилл Мирзоян, которому игроки старались преподнести в качестве подарка победу. Так что лёгкой прогулки у команды из Рязани в городе на Неве не предвиделось.

Питерцы настраивались на серьёзный бой, подтверждением чему служит отчёт, опубликованный на официальном сайте команды:

«Игра рязанцев не может не вызывать уважения. В какой-то степени, это возвращение в старые добрые времена, когда команды предпочитали искать счастья в атаке. «Элекс» по подсчётам статистиков занимал второе место по результативности в выездных играх (около 8,5 голов за матч). Правда, если вычесть отсюда 34 гола «Крепости», оставалось 4,17 (но для выезда тоже неплохо). «Политех», в свою очередь, мало пропускает (2,5 гола за игру). Нашла коса на камень. И теперь по окончании игры мы можем резюмировать, что камень оказался крепче. Но по ходу неё не всё было так однозначно».

Генеральный директор «Элекса-Фаворита» Владимир Громов считает, что счёт не отражает происходившего на площадке.

– По ходу матча создали множество моментов, должны были выигрывать, но не забивали, – говорит он. – Конечно, огромная заслуга в этом голкипера хозяев Игоря Трушкина. На мой взгляд, это лучший на данный момент вратарь Высшей лиги, что он и доказал в матче с нами. Но надо забивать самим. По ходу встречи, даже когда проигрывали 0:2, был уверен, что сможем отыграться, ведь моменты-то мы создавали. Так и получилось. Но затем были провалы в обороне, которыми соперник умело воспользовался. Так играть нельзя. Будем разбираться, отрабатывать действия в защите.

К десятой минуте хозяева площадки вели 2:0, благодаря точным ударам Вадима Дяка и Александра Катанэ. Отыгрались гости довольно быстро – на 11-й минуте гол забил Михаил Лушников, через две минуты отличился Алексей Кинякин. Правда, практически сразу же Кирилл Осиновский вновь вывел «Политех» вперёд. На последней минуте первого тайма рязанцы были обязаны сравнивать счёт после ошибки Романова, но выручил Трушкин, причём отбил мяч так, что тот вновь отлетел к Романову, убежавшему в быструю контратаку и забившему четвёртый гол.

Трудно сказать, как развивались бы события, если бы команды ушли на перерыв при ничейном счёте. Но сложилось всё в пользу хозяев. Во втором тайме было множество моментов, но забить соперникам не удавалось целых 15 минут. Но наступила сороковая минута, и она стала роковой для гостей. Сначала Курдюков удачно переправил мяч в сетку после прострела Катанэ, а потом уже и сам Александр забил пушечным ударом под перекладину из зоны замены «Элекса». После этого рязанцы перешли на игру в пять полевых и пропустили ещё дважды. Каплей мёда в большой бочке дёгтя стал гол Александра Телегина, забитый за две минуты до конца. Второе подряд поражение «Элекса-Фаворита» в игре, которая, также, как и матч с дублем КПРФ, могла бы сложиться для нашей команды куда более удачно.

Времени переживать об упущенном нет – уже 18 февраля «Элекс-Фаворит» встречается дома с лидером турнира, московским «Спартаком». Игра пройдёт в Рязани на «Арене-Атрон», начало в 15.00.