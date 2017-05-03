ДТП на улице Циолковского попало на видео

По информации в соцсети, авария произошла 3 мая в 12.25.

Видео

Днём в среду, 3 мая, на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани произошло ДТП. Видео с моментом аварии размещено в группе «Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».

По информации в соцсети, авария произошла в 12.25.