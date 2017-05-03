http://7info.ru/news/video/dtp_na_ulice_ciolkovskogo_popalo_na_video/
ДТП на улице Циолковского попало на видео
Видео 538
Днём в среду, 3 мая, на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани произошло ДТП. Видео с моментом аварии размещено в группе
«Дороги Рязани» в социальной сети «Вконтакте».
ДТП на улице Циолковского попало на видео
Видео 538
По информации в соцсети, авария произошла 3 мая в 12.25.
Днём в среду, 3 мая, на перекрёстке улицы Циолковского и проезда Яблочкова в Рязани произошло ДТП. Видео с моментом аварии размещено в группе
По информации в соцсети, авария произошла в 12.25.