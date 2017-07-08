Дождь любви не помеха. В Кремле отметили День семьи, любви и верности

Здесь чествовали рязанские семьи – те, которые прожили в браке более 25 лет, а также те пары, которые только начинают отсчёт своей семейной истории.

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В субботу, 8 июля, на площади Соборной прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню семьи, любви и верности.

В этот день здесь чествовали рязанские семьи – те, которые прожили в браке более 25 лет, а также те пары, которые только начинают отсчёт своей семейной истории.

Поздравить рязанцев с праздником на главную сцену поднялся глава Рязанской области Николай Любимов.

– Этому празднику не так много лет, но он успел стать весьма популярным в России. Отрадно, что в нашей стране стали возрождаться семейные традиции и ценности, ведь семья – это оплот государства, – подчеркнул врио губернатора. – Я хотел бы пожелать всем семейным парам верности, любви, добра и всего самого хорошего.

Вместе со своей супругой Оксаной Владимировной Николай Любимов вручил медали «За любовь и верность» 11 семьям, чья жизнь может служить ярким примером для тех, кто только вступает в брак. Среди них – супружеская чета Губич, недавно отметившая «железную» свадьбу – 65 лет совместной жизни.

Вслед за старожилами на сцену поднялись и молодожёны. Истории их знакомств весьма разнообразны – кто-то познакомился в гостях у друзей, кто-то на улице, во время учебы в школе. Ну а для одной пары роль Купидона исполнили социальные сети. Еще одна пара познакомилась в другом городе, куда оба были отправлены в рабочую командировку.

Впервые на главной исторической площади Рязани сразу 18 пар сказали громкое «ДА!» своей счастливой семейной жизни. Их свадебные фотоальбомы пополнились фото с главой региона и его супругой.

Ну и по традиции молодожёны станцевали свой первый свадебный вальс. А в этом им помогли участники студии «Губернский бал».

Мероприятие продолжилось демонстрацией свадебных нарядов жительниц Рязанской области и праздничным концертом.

Несмотря на дождь и холодный ветер, на площади было достаточно многолюдно и по-настоящему празднично. Проезжая часть, превратившаяся в пешеходную зону, была украшена ромашками. По обе стороны расположились участники ярмарки «Сделано с любовью на родине Февронии». Здесь можно было подкрепиться вкусной выпечкой, горячим чаем и шашлыком, а также приобрести на память сувениры ручной работы.

Для гостей праздника было организовано множество тематических площадок. Все желающие смогли потанцевать под ретро-музыку, вспомнить, как проходил выкуп невест в СССР и сделать фото на память в одной из фотозон.