Депутаты-единороссы возложили цветы к монументу Победы в Рязани

Вместе с ветеранами они почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за свободу своей Родины.

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В четверг, 4 мая, в преддверии празднования Дня Победы члены фракций «Единой России» в Рязанской областной и городской Думах почтили память воинов, погибших на фронтах Великой Отечественной войны.

Вместе с ветеранами депутаты возложили цветы к мемориалу Победы и почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь за свободу своей Родины.

– Рязань – это особый город: 300 Героев Советского Союза и 60 полных кавалеров Ордена Славы, 70 тысяч рязанцев были награждены орденами и медалями. И ещё наш край славится тем, что именно отсюда пошло первое контрнаступление наших войск на Москву. Каждая встреча с ветеранами – это праздник. К сожалению, их остаётся всё меньше и меньше. Это живые свидетели тех тяжёлых героических дней и очень важно сохранить память о прошедших событиях, – отметил заместитель председателя Рязанской областной Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Михаил Кривцов. – Спасибо вам за ваш великий труд, за вашу жизненную позицию, за ваш патриотизм. Вы служите нам достойным примером и с вами нам не страшны никакие трудности и лишения. Дай вам бог здоровья, живите долго, с вами нам спокойнее. С праздником!

В преддверии 9 мая на территории Рязанской области проходит множество патриотический акций, среди которых – «Георгиевская ленточка» и «Спасибо за жизнь», приводятся в порядок мемориалы и памятники.

Администрацией города Рязани совместно с правительством Рязанской области, Рязанским территориальным гарнизоном, подготовлено 93 мероприятия. В этом году состоятся как традиционные мероприятия, так и новые проекты, разработанные специально к празднику.

Рязанцев ждут творческая эстафета поколений «Мы – дети мира!», интерактивная площадка «Парк Победы» в ЦКПиО, праздничная программа в ТРЦ «М5 Молл», «Вальс Победы», фронтовой автобус, 10-й фестиваль «Мы помним песни Победы!», всероссийская акция «Рекорд Победы», праздничная программа «Рио-рита – радость Победы», встреча десантников, прибывающих с парада на Красной площади, концерт группы «Любэ» и множество других интересных мероприятий.