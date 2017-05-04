9 мая Рязань станцует Рио-Риту

На три часа Городской парк Рязани превратится в танцевальную площадку мая 1945 года.

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В четверг, 4 мая, в министерстве культуры и туризма Рязанской области прошла пресс-конференция, посвящённая проведению в Рязани федерального арт-проекта «РиоРита – радость Победы».

О том, какие интересные сюрпризы приготовили для рязанцев и гостей города организаторы акции, рассказали министр культуры и туризма Рязанской области Виталий Попов, директор Рязанской областной филармонии Галина Соколова и главный дирижёр военного оркестра 137-го десантного полка Евгений Колосов.

– На три часа Городской парк Рязани превратится в танцевальную площадку мая 1945 года. Здесь зазвучит музыка 30 и 40 годов прошлого века. Но и само воспоминание детства – «в шесть часов вечера после войны» – это главный девиз праздника. А звучащая Рио-Рита вызывает у нас замечательные чувства и радость победы, – заявил Попов.

Подробная карта праздничных мероприятий 8 и 9 мая.