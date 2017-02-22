Законопроект, регулирующий деятельность Общественной палаты Рязанской области, принят в первом чтении

Документ определяет статус и полномочия общественного органа.

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В среду, 22 февраля, состоялось заседание Рязанской областной Думы. Депутаты в первом чтении приняли законопроект, регулирующий работу Общественной палаты региона.

Как пояснил министр по делам территориальных образований и общественных объединений региона Антон Астафьев, документ разработан в связи со вступлением в силу федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» и в целях реализации положений Федерального закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и регионального закона «Об отдельных вопросах организации и осуществления общественного контроля в Рязанской области». Он определяет статус и полномочия палаты, а также её состав. Палата формируется из 36 человек. Одну треть назначает губернатор, вторую треть – областная Дума, а затем утвержденные две трети определяют остальной состав. Правом выдвижения своих кандидатов могут воспользоваться зарегистрированные на территории региона общественные объединения и некоммерческие организации.

Также определяется статус аппарата палаты, который может быть как самостоятельным учреждением, так и структурным подразделением государственного учреждения. Утвердить, в каком качестве будет функционировать аппарат, должно будет правительство области.

По словам председателя комитета по вопросам по вопросам государственного устройства, местного самоуправления Алексея Просянникова, перед принятием на заседании Думы в первом чтении законопроект прошёл детальное обсуждение в комитете, а также на рабочем совещании с участием всех заинтересованных сторон.

- Этот законопроект у нас родился по результатам работы предыдущего. Документом устанавливается наименование, количественный состав, порядок, сроки формирования и полномочия Общественной палаты. Думаю, что формирование общественной палаты в соответствии с новым законом даст новый толчок к развитию гражданского института Рязанской области, - сказал председатель думского комитета.

Предполагается, что в рамках подготовки законопроекта ко второму чтению депутаты его рассмотрят с учетом дополнений, которые будут приниматься профильным комитетом до 10 марта.