Николай Любимов рассказал о семейных традициях и раскрыл секрет успеха

На встрече с партиактивом «Единой России» временно исполняющий обязанности губернатора говорил не только о личном.

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В пятницу, 3 марта, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Николай Любимов встретился с партактивом «Единой России». Встречу посвятили Международному женскому дню и говорили на ней не только о политике. В частности, один из вопросов, адресованных Николаю Любимову, касался традиций его семьи.

– У меня есть одна традиция – стараюсь воскресенье проводить с семьёй. В остальное время пообщаться с родными нет времени. Приходишь домой – одна дочь спит, вторая – уроки делает. Жена ждёт, но времени пообщаться остаётся немного. Поэтому стараемся по воскресеньям выходить в театр, в бассейн, в магазины, потому что жене и дочерям нужно что-то покупать. 8 марта поздравляю обычно маму и тёщу, а также тестя – у него в этот день рождения, – рассказал Любимов.

Ответил Николай Любимов и на вопросы, касающиеся музыкальных предпочтений и других увлечений. Как выяснилось, временно исполняющий обязанности губернатора отдаёт предпочтение культурным видам досуга.

– Из увлечений – книги и музыка, причём самая разная – от классики до панк-рока. Неважно, какой жанр, главное, чтобы музыка была хорошая. Люблю кино – от популярных фильмов до так называемого арт-хауса, «кино не для всех». В кинотеатры, правда, редко хожу, не хватает времени – обычно смотрю фильмы в записи. Очень люблю театр, стараюсь для него находить время. До рязанских театров пока не дошёл, но у меня есть программа, приедет жена – будем думать, куда сходить, – сказал Николай Любимов.

Раскрыл участницам встречи врио губернатора и свой секрет успеха.