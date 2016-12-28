Губернатор Олег Ковалёв вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

В канун Нового года новоселье отметили 153 семьи.

Видео дня

В среду, 28 декабря, губернатор Олег Ковалёв вручил ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилого фонда. В канун Нового года новоселье отметили 153 семьи.

В новом доме на улице Бирюзова, 6Б жильцы смогут обустроиться с комфортом. По словам Олега Ковалёва, дом соответствует всем современным требованиям.

– Работа сделана качественно. Я недавно был в этом доме, посмотрел, как делаются квартиры, газоснабжение. Здесь установлена защита от утечки газа. Отопление сделано поквартирное – каждый сможет регулировать температуру в своей квартире, как ему нравится. Есть дополнительная система вентиляции в квартире. Это самый современный стандарт. Дом хороший и квартиры хорошие, – сказал Олег Ковалёв.

Сдачей дома на улице Бирюзова регион практически завершает программу переселения граждан из аварийного жилья. Реализация программы завершена досрочно, отметил Олег Ковалёв.

– Для меня самое главное – что этим домом мы практически завершаем программу, которая должна была ещё продолжаться целый год. Мы её завершаем досрочно. Я надеюсь, что на федеральном уровне это учтут. Сейчас решается вопрос о выделении нам дополнительных денег, чтобы хотя бы часть людей, которая проживает сейчас в тяжёлых условиях, могла бы в следующем году получить новые, хорошо обустроенные квартиры, – сказал губернатор.

Новосёлов Олег Ковалёв поздравил с новым жильём, а также с наступающими праздниками.