На базе производственного комплекса «ФОРТ» создана система подготовки специалистов, начиная со школьной скамьи

В числе глобальных целей компании – разработка инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний для обеспечения биологической безопасности на государственном уровне.

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В четверг, 27 апреля, состоялось заседание Совета по инвестициям правительства Рязанской области. С докладом выступил директор научно-производственного комплекса «ФОРТ» по разработке и созданию вакцин полного цикла в соответствии со стандартами GMP Павел Вандышев.

– Сегодня мы не просто развиваемся, а создаём возможности синергетического эффекта для существующих предприятий региона и открытия новых проектов, – отметил Павел Вандышев. – Кроме того, в регионе важно поддерживать благоприятный инвестиционный климат, включая развитие источников финансирования и банковских инструментов.

Одно из направлений – активное взаимодействие с высшими учебными заведениями региона в рамках подготовки квалифицированных кадров для новой высокотехнологичной отрасли в экономике Рязанской области – биотехнологии. На базе производственного комплекса «ФОРТ» создаётся региональная платформа для построения системы подготовки специалистов по схеме школа – СУЗ – вуз – предприятие. Благодаря этому, на заводе уже создано более 400 рабочих мест.

Также реализуются проекты по развитию научного потенциала образовательных учреждений в рамках дисциплин, связанных с биотехнологическим производством.

Результаты работы ООО «ФОРТ» в Рязанской области получили высокую оценку ведущих министерств и правительства области.

В 2010 году проект «ФОРТ» – строительство научно-производственного комплекса в Рязанской области – получил поддержку Президента Российской Федерации Владимира Путина (резолюция ВП-П12-596). В 2011 году правительством Рязанской области проект признан приоритетным.

В числе глобальных целей компании – разработка инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний для обеспечения биологической безопасности на государственном уровне.