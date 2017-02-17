Что посмотреть в Рязани в выходные

Мини-футбол, кино, театр, встречи с известными актёрами и многое другое – в афише на выходные от РИА «7 новостей».

Топ новостей

В 10.00 в театре кукол – старая добрая сказка для самых маленьких – «Сказка о глупом мышонке».

В 11.00 в МКЦ начнётся отборочный тур XX городского открытого конкурса «Я подарю тебе романс».

В 11.00 в СДЮСШОР «Комета» начнётся открытое первенство города Рязани по дзюдо среди юношей, посвященное Дню защитника Отечества.

В школе №1 в то же время стартуют Соревнования по настольному теннису.

В 12.00 здесь же можно увидеть интерактивную сказку «Золушка». Время неумолимо и стремительно, но и в 21 веке история кроткой и трудолюбивой Золушки не перестает очаровывать поистине сказочным и счастливым сюжетом, торжествующей справедливостью, воплотившейся в реальность мечтой и восхитительным финалом в традиции «... жили они долго и счастливо».

В 14.00 в театре драмы покажут спектакль для детей старше 6 лет «Волшебные сны Кузьмы». Жил да был в одной деревне Кузьма. Была у него жена-красавица и дочь-помощница. Жили они хорошо да дружно, пока не случилась с ними одна история.

В 14.00 Рязанская филармония приглашает юных зрителей на сказочную встречу с Евгением Князевым в рамках абонемента №50 «Сказки с оркестром».

В 15.00 на «Арене Атрон» (ул. Колхозная, 11) состоится матч Первенства России по мини-футболу среди клубов высшей лиги, конференция «Запад» «Элекс-Фаворит» (Рязань) – «Спартак» (Москва)

В кинотеатре «Люксор» (ТЦ «Круиз») в 15.00 состоится показ фильма Натальи Бондарчук «Тайны Снежной королевы». Перед премьерным показом кинокартины режиссёр проведёт встречу со зрителями, в ходе которой представит фильм и ответит на интересующие вопросы.

В 16.00 в СДЮСШОР «Юность» пройдёт открытый зимний чемпионат и первенство города Рязани по лёгкой атлетике.

В 18.00 в театре драмы комедия «Клинический случай». Несмотря на предпраздничную суету, внимание доктора Мортимера всецело занимает предстоящая ежегодная конференция неврологов, ведь в случае успешного выступления, он займет место главного врача этой больницы. Поэтому для него нет ничего важнее доклада перед коллегами. Однако, именно в этот момент, его настигает тяжелая рука судьбы – в его жизнь вдруг врываются те, кого там не было долгие годы и те, о существовании которых он даже и не знал!

В 19.00 в музыкальном театре можно посмотреть и послушать «Бал в Савойе» - это уникальная оперетта, которая фактически представляет собой некую границу между мюзиклом и классической опереттой XIX века.

В воскресенье, 19 февраля, в 9.00 на спортплощадке Дворца детского творчества стартует Хоккей в валенках.

В 10.00 в театре кукол покажут «Красную шапочку». Это необыкновенный, красочный и уникальный музыкальный спектакль-урок по мотивам одной из самых известных сказок для детей и для маленьких зрителей, только начинающих знакомиться с искусством театра!

В 12.00 в театре драмы – волшебная сказка «Снежная королева». А в театре кукол в это же время – «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Знакомые и любимые персонажи волшебной истории обретут свой театральный дом, а вот что станет с жестоким Карабасом-Барабасом, зависит и от зрителей.

В 18.00 в театре кукол состоится творческий вечер актрисы Елены Яковлевой. Её имя не нуждается в представлении – нет такого человека, который ни разу не видел бы её киноролей (от знаменитой «Интердевочки» до многосерийной «Каменской»).

В театре драмы в 18.00 покажут комедию в двух действиях «Дом, где всё кувырком». Букеты и подарки, предназначенные их служанке Пуре, доводят Хорхе Сотильо до исступления, а его жене Леонсии дарят повод снова убедиться в любви мужа. И всё могло бы закончиться горячим примирением, если бы не соседка Мария, которая не представляет своей жизни без наблюдения за домом супругов Сотильо.

В 18.00 в театре «Переход» можно посмотреть спектакль «Босиком по парку» – это спектакль, созданный для любви и о любви, о её необходимости, о её разных гранях: страсти, милой глупости и истинного чувства.

В 19.00 в кафе «Старый парк» споёт Александра Макарова – девушка, которая доверяет гитаре самые сокровенные эмоции, а струны отвечают ей взаимностью. Эта музыка – максимально наполненный чувствами и драйвом минимализм. Именно этот, казалось бы, оксюморон, делает творчество Саши необычным и проникновенным.

А в кафе «Фонтан» в то же время свой день рождения отметит артист Рязанского музыкального театра, вокалист группы «Складень» Антон Свиркин. По такому случаю он собирается дать большой сольный концерт, где в одном из отделений прозвучат его авторские композиции, а в другом - каверы на самые разнообразные песни, от широко известных до песен своих друзей.

Не стоит забывать и постоянные экспозиции в Галерее пряников и на интерактивном полигоне «Мир роботов». Ежедневно здесь ждёт Вас множество интересных мероприятий.