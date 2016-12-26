Рязанские театры собираются рассказать «Сказку на здоровье!»

Четыре государственных театра Рязани сыграют новогодние благотворительные спектакли в пользу больных детей.

Новости Рязани

Театр драмы, Театр кукол, Театр на Соборной и Музыкальный театр в период Новогодних кампаний сыграют по одному «особенному» спектаклю, сообщает пресс-служба Рязанского Государственного Областного Театра Кукол.

Благотворительную инициативу выдвинуло Рязанское отделение Союза театральных деятелей РФ. Идею горячо поддержали четыре государственных театра региона. Рязанский СТД и театральные коллективы надеются сделать эту практику ежегодной традицией.

Благотворительная деятельность рязанским театрам давно и хорошо знакома. Это и льготы социально незащищённым гражданам, и работа с профильными государственными учреждениями, и взаимодействие с различными благотворительными фондами.

Однако у предстоящей благотворительной акции под названием «Сказка на здоровье» будет несколько отличий, информирует театр. Сборы от новогодних спектаклей пойдут в пользу детей, нуждающихся в срочном и дорогом лечении. Эта благая цель отражена в заглавии проекта. Минздрав Рязанской области с благодарностью принял предложение столь «артистичной» помощи.

Все зрители, пришедшие на «Сказку на здоровье», внесут свою лепту вдело помощи исцеления больных детишек. Заработанные деньги адресно передадут конкретному ребенку на конкретные задачи. Имена нуждающихся и необходимые врачебные процедуры установит Министерство здравоохранения Рязанской области.

Серьёзность цели подчёркивается размахом ожиданий. Сообщается, что рязанские театры впервые объединили усилия для оказания столь масштабной помощи. Они планируют собрать всего 389 тысяч 250 рублей. Театр драмы собирается внести в эту сумму 150 тысяч рублей, Театр кукол – 122 тысячи 500 рублей, Театр на Соборной – 66 тысяч 750 рублей и Музыкальный театр – 50 тысяч рублей.

В театрах верят: «Сказка на здоровье!» для рязанских больных детей сбудется!