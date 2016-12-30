Программа новогодней ночи в Рязани

Обратите внимание на изменения в движении общественного транспорта.

Новости Рязани

Главным праздничным событием уходящего и наступающего года станет большой концерт на площади Победы. В связи с этим движение транспорта в районе, прилегающем к площади Победы, будет ограничено с 23.30 31 декабря до 03.30 1 января 2017 года.

Напомним, концерт начнётся в 23.30. Перед рязанцами и гостями города выступят лучшие танцевальные и музыкальные коллективы, а также певцы региона.

Поздравление президента РФ Владимира Путина горожане увидят на большом экране. Затем, уже в новом году, начнётся концерт, в 2.00 всех порадует фейерверк, завершится праздник дискотекой.

И всё это время – до 03.30 1 января 2017 года – в городе будет работать общественный транспорт. Подробнее с изменениями в движении общественного транспорта можно ознакомиться по ссылке.

В 00.20 прогремит фейерверк и для жителей Дашково-Песочни. Праздничная программа «Снежная карусель» пройдёт около кинотеатра «Октябрь».

В 1.00 народное гуляние с фейерверком развернётся и у ДК «Приокский».

Праздничные программы можно будет посетить и на площадке перед зданием филиала МБУДО «Детская школа искусств №3», и около дома №21 на ул. Забайкальская.

Это ночью, а утром можно сводить детей на представление в один из рязанских театров.

В 10.00 и в 12.30 в театре кукол пройдёт традиционная новогодняя ёлка и сказка «Голос ёлки».

В 11.00 в Театре на Соборной можно посмотреть спектакль «Трям! Здравствуйте!».

Интерактивный полигон «Мир роботов» также будет рад принять рязанцев в ТРЦ «М5Молл».

А в 13.00 в зоне трёх фонтанов начнётся сказочная новогодняя ёлка.

Не забудьте также про кинотеатры. С афишей можно ознакомиться по ссылке.