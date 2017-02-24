Ночью в Рязани засыпали ямы на пяти улицах

Общая площадь участков составила 72 кв.м.

Новости Рязани

В ночь на пятницу, 24 февраля, в Рязани продолжились работы по восстановлению дорожного покрытия после зимнего сезона. Пять дорог города были засыпаны щебнем и ограждены специальными знаками "Ограничение максимальной скорости" и "Дорожные работы".

В частности, работы проводились на улицах Восточная окружная, Высоковольтная, Чкалова, Советской Армии, Куйбышевском шоссе. Общая площадь участков составила 72 кв.м, сообщает сайт администрации города.

Дальнейшая инвентаризация дорог и временное устранение выявленных недостатков будут продолжены вплоть до начала сезонной дорожно-ремонтной кампании.