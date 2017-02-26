Завершился чемпионат Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов 45+

В финале «Ока» из Рязани без проблем разобралась с «Сапожком» – 6:1.

Спорт

В пятницу, 24 февраля, в Шилове прошли решающие матчи чемпионата Рязанской области по мини-футболу среди ветеранов старше 45 лет.

В игре за третье место команда «Ново-Рязанской ТЭЦ» в упорной борьбе переиграла «Клуб любителей футбола» – 2:0. В финале «Ока» из Рязани без проблем разобралась с «Сапожком» – 6:1.

Лучшими игроками признаны: Эдуард Соловьёв («Проничи»), Анатолий Селифонов («Атрон»), Михаил Ахмедов («Апатит»), Андрей Ложкин («Клуб любителей футбола»), Станислав Зайцев («Ново-Рязанская ТЭЦ»), Виктор Титов («Сапожок») и Сергей Егорцев («Ока»).