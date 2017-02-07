Завершился чемпионат Рязани по волейболу среди ветеранов

В соревнованиях принимали участие четыре команды, в составе которых игроки от 40 лет и старше.

Спорт

В воскресенье, 5 февраля, завершился открытый чемпионат города Рязани 2017 года по волейболу среди команд ветеранов, организованный управлением по физической культуре и массовому спорту. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В соревнованиях принимали участие четыре команды, в составе которых игроки от 40 лет и старше. Матчи проходили на базе РязГМУ с 15 января. Победители – команда «Глобус» – награждены медалями, грамотами и памятными призами. На втором месте волейболисты Рязанского района, на третьем – ГРПЗ.