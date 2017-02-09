XI Спартакиада среди учреждений СПО города Рязани продолжилась лыжной гонкой

В личном зачёте на первом месте студенты строительного колледжа Адров Алексей и Куликова Дина.

Спорт

В среду, 8 февраля, в Мемориальном парке состоялись соревнования по лыжным гонкам в рамках XI Спартакиады учреждений среднего профессионального образования города Рязани. Об этом сообщает сайт городской администрации.

В Спартакиаде приняли участие 60 человек из Рязанского педагогического колледжа, строительного колледжа, рязанского филиала МИИТ, колледжа электроники, автотранспортного техникума, железнодорожного колледжа, медицинского колледжа, Рязанского колледжа (Варские).

В командном зачёте среди девушек первое место занял Рязанский педагогический колледж, на втором месте Рязанский филиал МИИТ, на третьем – Рязанский медицинский колледж. У юношей победу также одержал коллектив педколледжа, за ним следуют Рязанский строительный колледж, замыкает тройку лидеров МИИТ.

В личном зачёте на первом месте студенты строительного колледжа Адров Алексей и Куликова Дина, на втором и третьем местах представители педагогического колледжа соответственно – Лощинин Александр и Баулина Анастасия, Никитин Дмитрий и Буробина Анна.