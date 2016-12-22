http://7info.ru/news/ryazan-sport/vospitanniki_sportshkoly_volna_zavoevali_11_medalej_na_pervenstve_pronskogo_rajona_po_plavaniju/
Воспитанники спортшколы «Волна» завоевали 11 медалей на первенстве Пронского района по плаванию
Спорт 101
Воспитанники спортшколы «Волна» завоевали 11 медалей на первенстве Пронского района по плаванию
Спорт 101
Соревнования прошли в Новомичуринске.
Воспитанники спортшколы «Волна» завоевали 11 медалей на открытом первенстве Пронского района по плаванию, сообщает сайт администрации Рязани.
Соревнования прошли 17 декабря в Новомичуринске. По результатам заплывов первое место заняли Ксения Горбунова, Лада Васильева, Денис Губа, Ульяна Кошенкова, Александр Афиногенов.
«Серебро» завоевали Ульяна Кошенкова, Денис Губа, Александра Гришаева. «Бронза» досталась Дмитрию Мокроусову, Александре Гришаевой и Ксении Горбуновой.