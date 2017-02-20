С 17 по 19 февраля в рязанском Дворце детского творчества состоялись Всероссийские соревнования по спортивной греко-римской борьбе, посвящённые памяти Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Фёдора Полетаева. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.
В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из России и ближнего зарубежья. Спортивную школу «Антей» представляли 18 спортсменов, 7 из которых заняли призовые места.
1 место - Неккоев Иван (выполнил норматив мастера спорта России);