Воспитанники спортшколы «Антей» стали победителями и призёрами Всероссийских соревнований по спортивной борьбе

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из России и ближнего зарубежья.

Спорт

С 17 по 19 февраля в рязанском Дворце детского творчества состоялись Всероссийские соревнования по спортивной греко-римской борьбе, посвящённые памяти Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Фёдора Полетаева. Об этом сообщает сайт администрации Рязани.

В соревнованиях приняли участие более 150 спортсменов из России и ближнего зарубежья. Спортивную школу «Антей» представляли 18 спортсменов, 7 из которых заняли призовые места.

1 место - Неккоев Иван (выполнил норматив мастера спорта России);

2 место - Воронов Алексей;

3 место - Ганжин Владимир;

3 место - Екимов Павел;

3 место - Бузилкин Дмитрий;

3 место - Межоннов Егор;

3 место - Найденов Виктор.